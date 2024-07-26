Yarışa Girdiler: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?

Milyonlarca emeklinin maaşına sıfır zam gelmesi sonrası en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklinin zamlı maaşları sonrası bankalar da promosyonlarında değişikliğe gidecek. Bankaların belirlediği promosyon dilimlerini aşan emekliler, daha yüksek promosyon alabilecek.

Son yapılan zamlarla birlikte promosyon tutarları 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükselen kamu bankalar, daha fazla müşteri çekmek için üst limitini 18 bin liraya kadar çıkarmıştı. Bankalar promosyonları bir kez daha yükseltti. Bazı bankalarda promosyon miktarı 24 bin liraya kadar çıktı.

Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden de bankalarını değiştirebiliyor.

İşte bankaların promosyon miktarları:

GARANTİ BBVA

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

YAPI KREDİ

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

ZİRAAT BANKASI

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

DENİZBANK

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

AKBANK

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

VAKIFBANK

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

HALKBANK

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL