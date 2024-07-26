Yarışa Girdiler: En Yüksek Promosyonu Hangi Banka Veriyor?
En düşük emekli aylığına yapılan düzenlemeyle bankalar da promosyonlarda revizyona gidiyor. İşte müşterileri bünyesinde tutmak isteyen 8 bankanın son promosyon rakamları...
Milyonlarca emeklinin maaşına sıfır zam gelmesi sonrası en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklinin zamlı maaşları sonrası bankalar da promosyonlarında değişikliğe gidecek. Bankaların belirlediği promosyon dilimlerini aşan emekliler, daha yüksek promosyon alabilecek.
Son yapılan zamlarla birlikte promosyon tutarları 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükselen kamu bankalar, daha fazla müşteri çekmek için üst limitini 18 bin liraya kadar çıkarmıştı. Bankalar promosyonları bir kez daha yükseltti. Bazı bankalarda promosyon miktarı 24 bin liraya kadar çıktı.
Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden de bankalarını değiştirebiliyor.
İşte bankaların promosyon miktarları:
GARANTİ BBVA
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
YAPI KREDİ
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
ZİRAAT BANKASI
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
DENİZBANK
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
AKBANK
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 6.250 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 10.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
VAKIFBANK
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
HALKBANK
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
0 TL - 10.000 TL arası (10.000 TL harici): 5.000 TL
10.000 TL - 15.000 TL arası (15.000 TL harici): 8.000 TL
15.000 TL - 20.000 TL arası (20.000 TL harici): 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL