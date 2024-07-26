Karar Meclis'ten Geçti, İmzalar Atıldı! Manisa'da Su 1, Ekmek 5 Lira Oldu

2024 seçimlerinde CHP'nin 78 yıl aradan sonra birinci parti olarak ipi göğüslediği Manisa'da bir sosyal belediyecilik projesi daha hayata geçti. 'Halk Ekmek' projesi ile su 1, ekmek ise 5 lira oldu.

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Karar Meclis'ten Geçti, İmzalar Atıldı! Manisa'da Su 1, Ekmek 5 Lira Oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2024 yerel seçimlerinde 78 yıl aradan sonra Manisa'da birinci parti çıktı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise sosyal belediyecilik kapsamında bir uygulamayı daha hayata geçirdi.

Pilot bölge olarak Yunusemre’de başlayacak 'Halk Ekmek' projesi ile su 1, ekmek ise 5 lira olacak. Halk Ekmek projesi daha sonra 17 ilçeye yayılarak devam edecek.

Karar Meclis'ten Geçti, İmzalar Atıldı! Manisa'da Su 1, Ekmek 5 Lira Oldu - Resim : 1

HALK MANDIRASI DA YOLDA

Başkan Zeyrek, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ile Halk Ekmek projesi için protokol imzaladı. Başkan Zeyrek, şöyle konuştu:

“Söz verdiğimiz gibi su 1 lira, ekmek 5 lira. Su 1 lira oldu, ekmek de 5 lira oluyor. Bunu da vatandaşımıza sağlıkla sunacağız. İlk olarak Yunusemre Belediye’mizde pilot bölgemizde başlayacağız. Sonrasında 17 ilçemizde de halk ekmeği sağlıklı, aynı lezzetle ve çok uygun fiyata vatandaşımıza sunmuş olacağız. Sosyal belediyeciliğin olmazsa olmazıdır Halk Ekmek, sonrasında da Kent Lokantası’nı en hızlı şekilde hayata geçireceğiz. Az önce de Semih Balaban ile yaptığımız bir diğer protokol ile de artık halkın mandırası Halk Mandıra da hayata geçiyor. Yunusemre Belediyesi’nin tesislerinde Büyükşehir Belediyesi’nin üretimiyle birlikte vatandaşımıza süt ürünlerini en ekonomik, en lezzetli, en sağlıklı şekilde başkanımla birlikte sunacağız.”

Kaynak: ANKA

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