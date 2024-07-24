SGK Uzmanı Açıkladı: İktidarın 'Emeklilik Reformu' Her Şeyi Daha Kötü Yapacak

Türkiye'de giderek artan hayat pahalılığı mevcut maaşlarla geçinmeyi imkansız hale getirirken, emeklilerin maaş zammı beklentisi de hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Türk-İş verilerine göre açlık sınırı 17.725 TL olurken, iktidarın son vergi paketinde, en düşük emekli maaşı olan 10 bin lirayı 12 bin 500 liraya çıkarması tepkilere neden oldu.

İktidar kanadı, emeklilik sisteminde yapılacak yeni düzenlemelerle koşulların iyileştirileceğini söylerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Ali Tezel ise milyonlarca emekliyi kötü bir sürecin beklediğini ifade etti.

'SOSYAL DEĞİL SADAKA DEVLETİ OLACAĞIZ'

Orta Vadeli Program'a göre AKP yönetimi tarafından yeni emeklilik sistemi için adım atılacağını vurgulayan Tezel, emeklilik yaşının artırılacağını ve aylık bağlama oranının değişeceğini belirtti.

Halk TV'de yer alan habere göre, 2008 sonrası uygulanan aylık bağlama oranının daha da düşürüleceğini vurgulayan SGK Uzmanı Ali Tezel, şunları söyledi:

"Emekli aylık bağlama oranı da 2008 yılında yüzde 70’den yüzde 28’e düşürüldü. Sanırım onu da yüzde 15’e düşürecekler. Artık sosyal devlet değil, sadaka devleti olacağız."

ORAN GİDEREK DÜŞÜYOR

Emeklilerin alacağı aylığın belirlenmesinde aylık kazancın ne kadarının kazanç olacağı bu oranla belli olur.

1999'dan önceki sistemde 25 yıl sigortalılık süresine yüzde 76, 3600 gün için ise yüzde 70 olarak uygulanmaktaydı. 2008 yılında bu oran yüzde 28'e kadar düştü.

Bu düşüşle beraber maaş miktarları da düşmeye başladı.

Bunun çözümü için ise intibak yasası denen bir süreç işletildi. Bu yasa ile farklılıkların ortadan kalkması hedefleniyor.