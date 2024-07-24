ABD Mal Ticareti Açığında Düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti açığının haziran ayında aylık yüzde 2,5 azalış gösterdiğini bildirdi. Böylece mal ticareti açığı geçtiğimiz ay 96,8 milyar dolara düştü.

ABD Mal Ticareti Açığında Düşüş

ABD Ticaret Bakanlığı, mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, "öncü dış ticaret açığı" olarak adlandırılan mal ticareti açığı, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 azalarak 96,8 milyar dolara indi.

Piyasa beklentisi, ABD'nin mal ticareti açığının bu dönemde 98,8 milyar dolar olması yönündeydi. Mal ticareti açığı, mayısta 99,4 milyar dolar olmuştu.

Söz konusu dönemde mal ihracatı 172,3 milyar dolar ve mal ithalatı 269,2 milyar dolar olarak kaydedildi.

Toptan eşya stoklarının tutarı ise haziranda yüzde 0,2 artarak 903,3 milyar dolara, perakende stoklarının tutarı da yüzde 0,7 artışla 802,1 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA

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