İBB Duyurdu: Kent Lokantası'nda İndirim

İBB'nin işlettiği Kent Lokantası'nda indirime gidildi. 40 lira olan yemek ücreti İstanbulkart ile ödenirse 5 lirası geri alınabilecek.

İBB Duyurdu: Kent Lokantası'nda İndirim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İBB tarafından işletilen Kent Lokantası'nda indirime başlandığını açıkladı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte 40 lira olan yemek ücreti İstanbulkart ile ödendiğinde 5 lira geri ödeme yapılacak. Bu şekilde dört çeşit yemeğin ücreti 35 liraya gelecek.

Murat Ongun X hesabında konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"İBB Kent Lokantalarımızda İstanbulkart ile 35 TL'ye yemek yiyebilirsiniz. Yapılan her 40 TL’lik ödemede 5 TL nakit iade edilecek."

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