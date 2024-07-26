RTÜK, 'Sosis Partisi'ni Yasakladı: 'Genel Ahlaka Aykırı'

RTÜK, "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli yapımı 'toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı' olduğu gerekçesiyle yasakladığını duyurdu. RTÜK, geçtiğimiz gün de yapıma para cezası kesmişti.

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RTÜK, 'Sosis Partisi'ni Yasakladı: 'Genel Ahlaka Aykırı'

Dünyaca ünlü dizi-film izleme platformu Amazon Prime'da yayımlanan "Sosis Partisi: Gıdatopya" isimli dizi, Türkiye'de tartışma konusu oldu. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), ilk başta para cezası kestiği 'Sosis Partisi: Gıdatopya' adlı yapımı, Türkiye'de yasakladı.

RTÜK, animasyon filmini, 'toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı' olduğu gerekçesiyle Türkiye'de yasakladığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

RTÜK tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Vatandaşlar tarafından şikayet edilen animasyon filmini inceleyen Üst Kurul, kararını oy birliğiyle verdiği bildirilmişti.

Açıklamada, "'İnsan soyunu ortadan kaldırdıktan sonra, gıdalar kendi ütopyalarını oluşturmaya girişir' şeklinde bir tanıtımla açıklanan yapımda ahlak dışı çarpık ilişkilerin resmedilmesi RTÜK Üyelerinin tamamının tepkisini çekti. Yapılan müzakereler sonucunda ‘Prime Video' logolu ve ‘Amazon Turkey Video Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi' unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluşun 6112 sayılı Kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan ‘Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle katalogdan çıkarma ve üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verildi" ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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