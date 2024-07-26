Esenyurt'ta Hareketli Anlar! Polisi Görünce Camdan Sarktı, 5’inci Kattan Düştü

Esenyurt’ta gece saatlerinde yüksek sesle eğlenen çiftin evine ihbar üzerine polis gitti. Polisin gelmesiyle cama çıkan ve alkollü olduğu ileri sürülen kadın, dengesini kaybederek 5'nci kattan aşağıya düştü.

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Esenyurt'ta Hareketli Anlar! Polisi Görünce Camdan Sarktı, 5’inci Kattan Düştü

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi 2145'nci sokakta 24 Temmuz Çarşamba gecesi hareketli anlar yaşandı.

İddiaya göre, geç saatlerde evinde yüksek sesle eğlenen ve çevreyi rahatsız eden bir çift ve arkadaşları komşuları ayağa kaldırdı. Yüksek sesten rahatsız olan komşular durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis daire sakinlerini uyarmak istedi ancak evdekiler polise zorluk çıkardı.

5'İNCİ KATTAN DÜŞTÜ

O esnada iddiaya göre, aynı evde alkolü fazla kaçıran bir kadın balkondan sarkarken dengesini kaybederek 5’inci kattan iki bina arasına düştü. Kadın kurtarılmaya çalışılırken ev sakinlerinden bazılarının ise polisten kaçmaya çalıştığı görüldü. 5’inci kattan düşen kadın ağır yaralanırken ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisten kaçmaya çalışan şahıs ise gözaltına alınırken yabancı uyruklu olduğu ve oturma izninin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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