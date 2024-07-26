Ataşehir'de Yangın Paniği! Apartman Dairesi Alev Alev Yandı

Ataşehir'de gece saatlerinde 4 katlı binanın 1'inci katında bulunan dairede yangın çıktı. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.

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Ataşehir'de Yangın Paniği! Apartman Dairesi Alev Alev Yandı

İstanbul'un Ataşehir İlçesi, Çamlıca Mahallesi'nde gece saatlerinde ört katlı bir binanın birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda tüm daireyi sardı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayı gören apartman sakinleri tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, dairenin içi küle döndü. Polis ekipleri yangının çıktığı apartmanı tahliye etti.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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