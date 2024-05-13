Yargıtay'da başkan yine seçilemedi!

Çoğunluk sağlanamadığı için Yargıtay Başkanlığı'nın 36. tur seçiminde de başkan belirlenemedi. Seçimler yarın yeniden yapılacak.

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Yargıtay'da başkan yine seçilemedi!

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan bu yana sürüyor.

Bugün yapılan 36. tur seçiminde, Muhsin Şentürk'ün lehine çekildiği Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez yarıştı.

Akarca 111 oy alırken, Kerkez 169 oy aldı. 11 oy boş atılırken, 36 oy geçersiz sayıldı.

Yargıtay'da başkan yine seçilemedi! - Resim : 1

Kerkez'in bir sonraki seçimde 6 oy alması halinde çoğunluğu alarak başkan seçileceği bildirildi.

Alican Uludağ'ın aktarımına göre, Şentürk'ün lehine çekildiği Akarca'ya az oyun gitmesinin sebebi olarak üyelerin bunu Saray'ın bir müdahalesi olarak görmesi ve ona tepki göstermesi olarak belirtiliyor.

Yargıtay Birinci Başkanlık seçimi 37. turu yarın da (14 Mayıs) devam edecek.

BAŞKANLIKTAN ÇEKİLİP SAVCILIĞA GEÇTİ

Gerçek Gündem'in yargı kulislerinden aktardığı haberinde, Akarca’yı destekleyeceğini açıklayıp yarıştan çekilen Şentürk'ün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı seçimine gideceği belirtilmişti.

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Bugün yapılan başsavcılık seçiminde 77 oy ile en çok oyu alan ikinci isim olan Şentürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arasından seçip başsavcı yapacağı 5 isim arasında yer alıyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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