4 öğretmen onu tacizle suçlamıştı: Eski AKP'li vekil adayı müdür, başka okula tayin edildi!

Geçmişte AKP'den Sivas milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü N.A., okulda çalışan 4 öğretmen tarafından taciz iddiasıyla suçlandı.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildi ve ardından suç duyurusunda bulunuldu. Bu olaylar sonucunda birçok veli, N.A'nın okuldan uzaklaştırılmasını talep etmek için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradı. N.A., okula gitmeme kararı aldı ve sonrasında kendi isteğiyle başka bir okula tayin edildi.

İddialara göre, N.A'nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği ve bazı öğretmenlere tacizde bulunduğu iddia edildi. Bu durum üzerine öğretmenler, N.A'yı mobbing ve cinsel taciz nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etti ve aynı zamanda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

N.A., iddiaların ardından eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile ilişkisini öne sürerek herhangi bir ceza almayacağını savundu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ve savcılık, N.A. hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Taciz iddialarının duyulmasının ardından velilerin tepkileri arttı ve N.A'nın görevden alınmasını ve okuldan uzaklaştırılmasını istediler. Bu tepkilerin önüne geçmek için N.A., başka bir okula tayin istedi ve bu talep kabul edilerek başka bir okulda müdür olarak göreve başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem