4 öğretmen onu tacizle suçlamıştı: Eski AKP'li vekil adayı müdür, başka okula tayin edildi!

Ankara'da bir lisede görev yapan ve 4 öğretmenin tacizle suçladığı, birçok velinin ise şikayette bulunduğu okul müdürünün başka bir okula tayin edildiği belirtildi.

Son Güncelleme:
4 öğretmen onu tacizle suçlamıştı: Eski AKP'li vekil adayı müdür, başka okula tayin edildi!

Geçmişte AKP'den Sivas milletvekili aday adayı olan Ankara Sincan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Müdürü N.A., okulda çalışan 4 öğretmen tarafından taciz iddiasıyla suçlandı.

Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, İlk olarak Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet edildi ve ardından suç duyurusunda bulunuldu. Bu olaylar sonucunda birçok veli, N.A'nın okuldan uzaklaştırılmasını talep etmek için Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü aradı. N.A., okula gitmeme kararı aldı ve sonrasında kendi isteğiyle başka bir okula tayin edildi.

İddialara göre, N.A'nın öğretmenleri odasına çağırarak hakaret ettiği ve bazı öğretmenlere tacizde bulunduğu iddia edildi. Bu durum üzerine öğretmenler, N.A'yı mobbing ve cinsel taciz nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet etti ve aynı zamanda Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

N.A., iddiaların ardından eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile ilişkisini öne sürerek herhangi bir ceza almayacağını savundu. Ancak yapılan incelemeler sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı ve savcılık, N.A. hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmadığına karar verdi.

Taciz iddialarının duyulmasının ardından velilerin tepkileri arttı ve N.A'nın görevden alınmasını ve okuldan uzaklaştırılmasını istediler. Bu tepkilerin önüne geçmek için N.A., başka bir okula tayin istedi ve bu talep kabul edilerek başka bir okulda müdür olarak göreve başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Taciz Lise AKP Okul
Son Güncelleme:
301 işçinin katledildiği Soma'nın 10. yılı: "Madencinin kaderi ölüme terk edilmemeli" 301 işçinin katledildiği Soma'nın 10. yılı
İliç'te babaları göçük altında kalan çocuklar, 90 gündür haber bekliyor İliç'te babaları göçük altında kalan çocuklar, 90 gündür haber bekliyor
Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok Matlaşmış bardakları kireçten arındıran yöntem. Ovalamaya bile gerek yok
Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı Camdaki Kız'dan sonra en iddialı dizi... Kanal D yerine gelecek diziyi açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Kulis: Cumhurbaşkanlığı Sarayı kapatılıyor "Erdoğan, 'Tasarrufa Saray’dan başlayın, Çankaya’ya taşınayım' demiş"
Kamuda tasarruf paketi açıklandı: Pakette neler var? Kamuda tasarruf paketi açıklandı
Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı: "Beni öldürmeye karar vermişler abi" Sinan Ateş'in yazışmaları ortaya çıktı
Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan 10 yıl sonra itiraf: Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir "Adaylık teklifi MHP’den geldi, ‘çatı aday’ işinin mimarı Bahçeli’dir"
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik konuştu: AKP'li isimler kurguladıkları ek ifadede yer alacaktı Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik konuştu