İliç'te babaları göçük altında kalan çocuklar, 90 gündür haber bekliyor

Anagold Madencilik'in 2010 yılı aralık ayından itibaren altın üretimi yaptığı Çöpler Madeni'nde 13 Şubat Salı günü saat 14:28'de toprak kayması meydana geldi. Maden ocağındaki 9 işçi bu kütlenin altında kaldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hacmi 10 milyon metreküp olarak hesaplanan bir kütlenin kaydığını söylemişti.

Göçük altında kalan işçilerden Abdurrahman Şahin ve Hüseyin Kara taşeron Kar-Sa Şirket borulama ekibinde, Şaban Yılmaz taşeron Asil Çöpler Şirketi’nde kepçe operatörü, Fahrettin Keklik ana firma Anagold Madencilik’te idari işler personeli, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'ün Anagold Madencilik’te kırıcı süpervizör, Adnan Keklik'in Anagold Madencilik’te ADR kıdemli süpervizörü, Uğur Yıldız'ın taşeron Çiftay Şirketi’nde kamyon şoförü, Mehmet Kazar taşeron Asil Keklik Şirketi’nde operatör olarak çalışıyordu.

Toprağın altından ilk çıkarılan Uğur Yıldız'ın cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 53. gününde, Adnan Keklik'e 66. gününde, Ramazan Çimen ve Kenan Öz'e 81. gününde ulaşıldı. Facianın üzerinden 90 gün geçti, 5 işçi hala toprak altında...

Onlardan biri de madende dozer operatörlüğü yapan 52 yaşındaki Mehmet Kazar. Kazar, 3 çocuğunun geçimini sağlamak için Osmaniye'den İliç'e çalışmaya gelmiş. Madende 5 yıldır çalışan Kazar, ayda 45 bin TL kazanıyormuş.

Mehmet Kazar'ın kızları Hatun Kazar ve Seher Kazar, 90 gündür Osmaniye'den evlerinden uzakta, İliç'te bekliyorlar... 25 yaşındaki Hatun Kazar, Osmaniye'de üniversite öğrencisi, 22 yaşındaki Seher Kazar, üniversiteyi yeni bitirmiş... Babalarının toprak altından çıkarılmasını bekleyen Hatun Kazar, göçükten hemen önce babasıyla telefon görüşmesi yapmış.

‘‘HABER GELMESİNİ BEKLİYORUZ' DEDİ. SONRA SES KESİLDİ’

Hatun Kazar, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Babam daha önce bizimle konuştuğunda, 'Çatlaklar açıldığında biz onu düzeltiyoruz' diyordu. Demek ki o çatlaklar büyümeye devam ediyormuş. Olayın yaşandığı gün diğer vardiya arkadaşlarını da çağırmışlar 'Risk var gönderelim' dememişler. Aşağıda, konteynerlerin orada bekletilmişler.

Babam ve Şaban Yılmaz, iş bölümüne göre bekletmişler. Babam liçi seriyordu, Şaban Yılmaz düzeltiyordu. Babam ilk defa madende çalışıyordu. Ayda 45 bin TL kazanıyordu. Biz telefonda konuşurken olay oldu. Aradık görüntülü konuşmak istedik, 'Konteynerdeyim, çay içiyorum içerideyim' dedi. Annem de 'İş yok mu' diye sordu. Babam da 'İş yok gibi bekletiyorlar, haber gelmesini bekliyoruz' dedi. Sonra ses kesildi."

Kaynak: ANKA