Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için en yüksek oyu alanlar belli oldu: Erdoğan aralarından seçecek
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde, en yüksek oyu alan adaylar belli oldu. Bu adaylardan biri Erdoğan tarafında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilecek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde en yüksek oy alan adaylar sırasıyla Yaşar Şimşek, Muhsin Şentürk, Hakan Yüksel, Mustafa Erol ve Mustafa Kuzu oldu.
Bu adaylardan biri Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olarak seçilecek.
Adaylardan Muhsin Şentürk, mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca lehine, Yargıtay Başkanlığı yarışından çekilmişti.
Kaynak: ANKA
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