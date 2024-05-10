Yargıtay seçimlerinde dikkat çeken gelişme: Seçimden çekilen Muhsin Şentürk, Yargıtay Başsavcılığına atanma sözü aldı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın görev süresinin dolmasının ardından 25 Mart’ta yeni başkanını seçmek için sandığa giden yüksek mahkeme üyeleri, 35 tur süren seçimlere rağmen hala başkanını seçemedi.

Mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ve Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez arasında 35 turu geride bırakan seçimlerde, hiçbir aday 175 oya denk gelen salt çoğunluğu elde edemedi.

Son turlarda Ömer Kerkez’in oy sayısını artırdığı görülürken, en yüksek oy alan iki adayın yarıştığı 8 Mayıs’taki 35. Tur seçimlerinde Ömer Kerkez 156 oy, Muhsin Şentürk 104 oy alırken, 9 oy boş atılmış, 53 oy ise geçersiz sayılmıştı.



Muhsin Şentürk

13 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan 36. tur seçimi öncesi dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, konuya ilişkin açıklama yaparak seçimden çekildiğini şu sözlerle duyurdu:

“Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum”

35. turdur devam eden seçimlerden çekilen Muhsin Şentürk’ün, seçimden çekilme nedeninin perde arkası belli oldu.

Seçimden çekilen Şentürk, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oluyor

Gerçek Gündem’in yargı kulislerinden edindiği bilgiye göre, Muhsin Şentürk, mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’yı desteklemesi karşılığında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atanma sözünü aldı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı olan Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen Can Atalay kararını uygulamamasıyla tanınıyor.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı nasıl seçiliyor?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun kendi üyeleri içinden gösterdiği adaylar arasından Cumhurbaşkanı tarafından seçiliyor.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı adaylarını belirlemek için üye tamsayısının çoğunluğu ile toplanır. Her üye, ancak bir adaya oy verebilir. Adaylar gizli oyla tespit edilir. İlk oylamada en çok oy alan beş üye aday gösterilmiş olur.

Oylama sonucu, liste halinde Yargıtay Birinci Başkanlığınca Cumhurbaşkanına sunulur

Cumhurbaşkanı listenin sunuluşundan itibaren on beş gün içinde gösterilen adaylar arasından Cumhuriyet Başsavcısını seçer, seçim sonucu ilgililere duyurulur ve Resmi Gazete’de yayınlanır.

Kaynak: Gerçek Gündem