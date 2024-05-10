KADES'i kullanarak ihbarda bulunan kadını polis kurtardı

Kütahya'da zorla araca bindirildiğini ve darbedildiğini öne süren kadın Kadın Destek Uygulamasından (KADES) ihbarda bulundu. Polis ekipleri kadına KADES uygulaması sayesinde ulaştı. Kadın polis ekiplerince koruma altına alınırken şiddet uyguladığı iddia edilen şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

KADES'i kullanarak ihbarda bulunan kadını polis kurtardı

İstanbul'dan Afyonkarahisar'a giden bir otomobildeki 26 yaşındaki L.A., Bilecik yakınında araçta bulunan N.K'nin kendisini zorla araca bindirdiğini ve şiddet uyguladığını iddia ederek KADES'ten ihbarda bulundu.

Uygulama üzerinden kadının konumunu ve bulunduğu aracı belirleyen Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobili polis noktasında durdurdu.

Otomobilden indirilen L.A, polis ekiplerince koruma altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli N.K. hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

Uygulama noktasında ifade veren L.A'nın, araç sürücüsü N.K'nin kendisini darbetmesi nedeniyle KADES uygulamasını kullandığını söylediği öğrenildi.

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Kaynak: AA

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