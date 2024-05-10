Mahkemeden tüm kiracılar için emsal karar: 55 günde jet bir şekilde evden çıkarılmanın yolu açıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, ev sahibi F.N.'nin kiracısı U.T.'ye açtığı tahliye davası hızlı bir şekilde sonuçlandı. Mahkeme, kiracının aylık 1800 TL kira ödemesinin, yıllık kira bedelinin 28 bin 250 TL'lik yasal sınırının altında olması ve ev sahibinin de ihtiyacı olması sebebiyle kiracı lehine tahliye kararı verdi.

Duvar'dan alınan habere göre, Ev sahibi F.N., Dikmen Mahallesi’nde bulunan evinde 9 yıldır kiracı olarak oturan U.T.'den evi boşaltmasını istedi. Ancak U.T., 1800 TL'lik kira ödemesiyle evden çıkmayacağını belirtti. Bunun üzerine ev sahibi tahliye davası açtı ve dava, 1 Mart'ta açıldıktan 55 gün sonra 25 Nisan'da görülen ilk duruşmada sonuçlandı. Mahkeme, TÜİK verilerine göre belirlenen istinaf sınırının altında kira ödemesi ve ev sahibinin ihtiyacı nedeniyle tahliye kararı verdi. Karar, üst mahkeme yolunun da kapalı olduğu kesin bir karar olarak kabul edildi.

Ev sahibinin avukatı Senem Yılmazel, normalde tahliye davalarının 2 yıl sürebileceğini belirterek, "Ancak bu dava, gerçek ve samimi bir ihtiyaç nedeniyle açıldığı için hızlı bir şekilde sonuçlandı. Kiracının ödediği kira bedeli, yasal sınırlar içinde kaldığı için tahliye kararı alındı. Bu karar, benzer davalara emsal olacak nitelikte" dedi.