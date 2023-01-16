Yargıtay YSK’ya üye seçemedi

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde, 7 asil ve 4 yedek üyeden oluşan YSK’da, başkan dahil 5 üyenin görev süresi 24 Ocak’ta sona eriyor.

Bu kapsamda Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen Başkan Muharrem Akkaya ile Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu’nun yerine gelecek isimler için Yargıtay’da seçim yapıldı. T24'ün haberine göre, 16 ismin yarıştığı seçimin ilk gününde adayların hiç biri salt çoğunluk oyuna ulaşamadı.

SALT ÇOĞUNLUĞUN OYUNU ALAN OLMADI

Seçimlerin üçüncü turunda Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Bülent Savtok 107, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi üyesi Feyzi Eroğlu 134, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta 78, Yargıtay 10. Ceza Dairesi üyesi Talip Bakır 82, Yargıtay 4. Ceza Dairesi üyesi Necip Topuz 83, Yargıtay 7. Ceza Dairesi üyesi Fehmi Tosun 30, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi Fuzuli Aydoğdu 39, Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi Nadir Güngüneş 48, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Arif Atılgan 36, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Mikail Özdemir 38, Yargıtay 11. Ceza Dairesi Orhan Balbal 33, Yargıtay 11. Ceza Dairesi üyesi Ahmet Badalı 42, Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyesi Yılmaz Karaboduk 17, Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyesi Celal Albay 56, Yargıtay 8. Ceza Dairesi üyesi Ertan Aydın 32 ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi üyesi Mehmet Osmanoğlu ise 44 oy aldı.

Bu sonuçların ardından seçimlere yarın devam edilecek. Danıştay’da da görev süresi dolacak olan 2 üye için seçimler yapılacak. Yeni üyeler, seçildikten sonra görev süresi dolan üyelerin yerine yemin edecek. Yemin töreni sonrasında, 24 Ocak'ta halen göreve devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı ve Başkanvekilliği için seçim yapılacak.