Yargıtay, kızına cinsel istismarla suçlanan sanığa verilen 78 yıl 9 ay cezayı onadı

İzmir'de ailesiyle yaşayan E.Ö'nün babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatması üzerine gözaltına alınan Ü.Ö., istismarı itiraf etmişti. Yargıtay, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi sanığa verilen 78 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay, kızına cinsel istismarla suçlanan sanığa verilen 78 yıl 9 ay cezayı onadı

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, İzmir'de kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle mahkemece 78 yıl 9 ay hapse çarptırılan sanığa verilen kararı onadı.

Ceza Dairesi, tarafların, davaya bakan İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinin kararına itirazı üzerine dosyayı inceledi. Heyet, istinaf başvurularının esastan reddine dair kurulan hükme yönelik temyiz sebeplerinin yerinde görülmediği gerekçesiyle bu istemleri reddedip hükmün onanmasını kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de ailesiyle yaşayan E.Ö'nün babasının kendisine cinsel istismarda bulunduğunu annesine anlatması üzerine Ü.Ö. gözaltına alınmış, emniyetteki ifadesinde kızıyla birliktelik yaşadığını itiraf eden zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, öz kızına yönelik tehdit altında 9 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle sanığın, "12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılması talep edilmişti.

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 78 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırmış, İzmir Bölge Adliyesi 15. Ceza Dairesi de itirazlar üzerine istinaf başvurularının esastan reddine karar vermişti.

 

Kaynak: AA

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