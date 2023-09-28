Yargıtay kararı sonrası tahliye edildi! Mücella Yapıcı'dan ilk açıklama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi verdiği kararla 5 Gezi tutuklusunun cezasını onarken; Mücella Yapıcı ve Hakan Altınay'ın tahliye edilmesine karar verildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Kararın ardından tahliye edilen Mücella Yapıcı, cezaevinde önünde ilk açıklamasını yaptı.

Yapıcı, "Hiçbirimizin suçu yoktu. Bu nasıl bir adalet anlayabilmiş değilim. Ben burada canlarımı bıraktım çıkıyorum. İçeride olan canlarımızı bir an önce çıkarmamız lazım. Böyle bir adaletsizliği hak etmiyor bu ülke" ifadelerini kullandı.