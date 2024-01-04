Yargıtay Başsavcısı'ndan Can Atalay açıklaması: İtiraz gelmediği takdirde dosyayı göndereceğiz

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay kararı Yargıtay 3. Daire tarafından ikinci kez uygulanmazken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin dosyaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK yayınında konuşan Şahin açıklamasında, "Daire 3. Ceza karar verdi, bize gönderdi. Dosya şu an bizde. İtiraz gelmediği takdirde biz dosyayı mahalline göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Aynı yayında kadın cinayetlerinin cezasının idam olması gerektiğini de savunan Şahin, "Kadın cinayetlerinde verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Bana göre suçu ispat edilenin cezası idam olmalı. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesi ile katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor." dedi