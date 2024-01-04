Kaçak yollarla Türkiye'den ayrılan genç: 'İnsan kaçakçıları Sabiha Gökçen'in içerisine kadar girdi'

Uzun yıllardır ekonomik krizin kendisini şiddetle hissettirdiği Türkiye'den Avrupa'ya göç dalgası artarak devam ediyor.

ALMANYA'YA KAÇAN GENÇ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Son yıllarda göçmen ve insan kaçakçılığı da artarken; Türkiye'de Almanya'ya giden bir gencin anlattıkları durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

Artı49'dan Hakan Erol'a konuşan 'Ahmet', insan kaçakçısının kendisini Sabiha Gökçen Havalimanı'nın içine kadar çok rahat getirdiğini anlattı.

"Türkiye'de yakalanma ihtimalleri daha düşük" diyen Ahmet, "Hiç korkmuyorlar. Ya çok cesurlar ya da bilmiyorum artık" ifadelerini kullandı.

"İSPANYA POLİSİ ZOR KULLANDI"

İspanya'ya indiğinde bir anda bir grubun içine düştüğünü de aktaran "Ahmet", "Her uçaktan 2 kişi iniyormuş oraya, bunu öğrendim. 30 kişi olduk kısa zamanda" dedi.

Uçaktan her inenin Türk olduğunu ve iltica etmek için orada olduğunu belirten "Ahmet", orada İspanya polisinin kendilerine kötü davrandığını ve zor kullandığını da ifade etti.

"Ahmet", "Polis bizi havaalanının en alt katına götürdü, karanlık bir odaydı. Telefonlarımızı topladılar, pasaportlarımızı ve elimizdeki sahte Dominik vizesini aldılar" derken, "Burada iltica etmek zorundasınız, yoksa sizi içeriye tıkarız, ülke içerisinde kaçak şekilde gezemezsiniz. İltica etmek zorunda kaldım" dedi.