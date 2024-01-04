Konya'da pres makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Konya’da bulunan bir mobilya atölyesinde çalışan Sadullah Kaya, pres makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Kaya, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Konya'da pres makinesi ile duvar arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti

Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir fabrikanın mobilya atölyesinde çalışan Sadullah Kaya, pres makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan Sadullah Kaya, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sadullah Kaya’nın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İş cinayeti
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