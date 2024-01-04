TİP'ten Can Atalay açıklaması: Yargı darbesine karşı kitlesel bir şekilde mücadele edeceğiz

TİP, Yargıtay'ın AYM kararını ikinci kez uygulamamasının ardından bir açıklama daha yayımladı. Açıklamada, "Yargı darbesine karşı tüm ülke sathında kararlıkla ve kitlesel şekilde mücadele edeceğiz" denildi.

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TİP'ten Can Atalay açıklaması: Yargı darbesine karşı kitlesel bir şekilde mücadele edeceğiz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verilen Anayasa Mahkemesi (AYM) kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından uygulanmamasının ardından bir açıklama daha yaptı. TİP’ten yapılan açıklamada "Yargı darbesine karşı tüm ülke sathında kararlıkla ve kitlesel şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM), Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında AYM'nin ikinci kez verdiği hak ihlali kararının da yerine getirilmemesi hakkında açıklama yaptı.

TİP’in MYK ve PM toplantılarında alınan kararlar 4 maddede paylaşılırken TBMM Genel Kurulu’nun acilen toplanması, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin yer alacağı bir demokrasi kürsüsü oluşturulması gibi faaliyetler için harekete geçileceği bildirildi.

4 MADDELİK AÇIKLAMA

TİP’in yayımladığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1- Türkiye İşçi Partisi, halk iradesinin yok sayılmasını, Anayasa’nın açık hükümlerinin ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının tanınmamasını, halkın vekillerinin veya siyasi görüşleri nedeniyle yurttaşlarımızın tutsak edilmesini kabul etmeyecektir. Zorbaca uygulamalar normalleştirilemez, Türkiye’nin bir diktatörlüğe dönüşmesine seyirci kalınamaz, kalmayacağız. Yargı darbesine karşı tüm ülke sathında kararlıkla ve kitlesel şekilde mücadele edeceğiz.

2- Tüm muhalefet güçlerinin ve yurttaşlarımızın, siyasi parti, demokratik kitle örgütleri ve hukuk örgütlerinin Anayasa darbesine dur demek üzere, Adalet ve Özgürlük talebiyle bir araya geleceği ortak bir demokrasi kürsüsünün yaratılması için çalışmalar başlatılmıştır.

3- TBMM Genel Kurulu’nun en kısa sürede, Anayasa darbesine karşı olağanüstü toplantıya çağrılması için muhalefet partileri ve Meclis Başkanlığı ile temasa geçilmiştir.

4- Anayasa’yı ayaklar altına almaya cüret eden Yargıtay üyeleri, onları bu darbeci eylemlerinde teşvik eden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

Etiketler
Can Atalay Türkiye İşçi Partisi - TİP Yargıtay Anayasa Mahkemesi (AYM)
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