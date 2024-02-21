Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi

Yargıtay Üyesi Yüksel Kocamış, Yargıtay 10. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

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Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 21 Şubat'ta yapılan seçim sonucunda 10. Ceza Dairesi Başkanlığına aynı Daire Üyesi Sayın Yüksel Kocamış seçilmiştir." ifadelerine yer verildi.

YÜKSEL KOCAMIŞ KİMDİR?

Yüksel Kocamış, 1962'de Kırşehir'de doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Kocamış, sırasıyla Hınıs, Seydiler hakimliği ve Yargıtay tetkik hakimliği görevlerinde bulunduktan sonra 2011'de Yargıtay üyeliğine seçildi.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi başkanlığına Yüksel Kocamış seçildi - Resim : 1

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