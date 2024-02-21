THK'de kayyum yönetimi kuruma çöktü! Para kazandıran işler yandaşlara

Türk Hava Kurumu’nda (THK) kayyum yönetimine devam edilirken, 2019’da kuruma atanan heyetin üyeleri değişse de kurum ısrarla genel kurula götürülmedi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kuruma kayyum atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, 13 Mart 2023 tarihinde kayyum dönemini 'sonlandırmaya' karar vermişti. Ardından 18 Kasım 2023’te genel kurul düzenleneceği açıklanmıştı. Mahkemeye başvuran Kayyum Heyeti, “Kayyum dönemindeki kazanımların heba olacağını” iddia ederek genel kurulu ertelemesini talep etti. Mahkeme ise kayyumun talebini kabul ederek “THK Büyük Genel Kurulu’nun 6 ayı geçmemek şartı” ile ertelenmesine karar vermişti.

SÜRESİZ KAYYUM

Şimdi ise Kayyum Heyeti 6 Şubat’ta yeniden mahkeme başvurarak genel kurul sürecinin 2 yıl uzatılmasını istedi. Mahkeme 16 Şubat’ta bir süre belirlemedi, genel kurul süreci ertelendi. Ancak THK’de yaşananlar bununla da sınırlı kalmadı.

THK Tüzüğü’nde yer almadığı halde Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Yardımcısı unvanları oluşturuldu. Genel Başkan Vekili olarak aynı zamanda Kayyum Heyeti’nde yer alan Mustafa Cihad Feslihan atandı. Ayrıca yandaş Cihannüma Derneği’nin yöneticileri olan İbrahim Taşdemir ile Abdullah Şengönül de THK Genel Başkan Yardımcısı olarak atandı.

Yozgat İlim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Nurdoğan ise THK Yönetim Hizmetleri Başkanı yapıldı.

Kayyumun oluşturduğu yeni makamlara atanan yöneticilere ne kadar maaş verildiği veya makam aracı verilip verilmediği gibi detaylar ise bilinmiyor.

KAYYUMA AKPLİ ÜYE

Öte yandan 2 Kasım’da THK Kayyum Heyeti Başkanlığı’na geçmişte Başbakanlık Müşavirliği, Yozgat Valiliği görevlerini yürüten ve şimdi de İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yapan Kemal Yurtnaç atanmıştı.

Yurtnaç, 2015 yılında AKP’den Tokat milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Ayrıca Yurtnaç sportif havacılık alanında ülkede uluslararası sertifika verebilen tek kurum olan THK’nin yetkilerini almak isteyen Türkiye Hava Sporları Federasyonu’nun (THSF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.