Yargı Tarihine Geçecek Olay! Cezaevinin Tellerini Söktü, Koğuşa Giderek Mahkûmu Silahla Vurdu

Türkiye’de, günden güne disiplin sistemi daha ağır ve yüksek güvenlikleri hapishaneler açılırken, iç işleyişi daha hafif olan açık bir cezaevinde dikkat çeken bir olay yaşandı.

Musa Orhan isimli 15 suç kaydı bulunan bir şahıs ve yanındaki 4 suç makinesi, gece yarısı Elazığ Açık Cezaevi önüne geldi. Orhan, tel örgüleri kesip hiçbir engele takılmadan B-5 koğuşuna girerek Murat Bulut’a silah doğruldu ve birçok kez ateş etti. Saldırı sonrası Orhan’ın kaçtığı ve bir süre sonra yakayı ele verdiği belirtildi. Kurşunların hedefinde olan Bulut’un ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sözcü’den Saygı Öztürk, Elazığ’da yaşanılan olayı şu sözlerle paylaştı:

“Her birinin ayrı suç kaydı olan 5 kişi saat 00.20 civarında bir minibüsle cezaevinin yakınına geliyor. İşte o saatten sonra neler yaşandığını, Elazığ Cezaevi yetkilerine sordum, bu konuda konuşmak istemediler. Olayın soruşturulduğunu söylemekle yetindiler.

Bakanlığın bir yetkilisine sordum. Şu bilgiyi verdi: “Olay şu: Gece yarısı, cezaevi önüne, olay günü seferi olmayan şehir içi minibüs hattında çalışan bir minibüsle 15 suç kaydı bulunan 24 yaşındaki Musa Orhan, iki suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Muhammed Ali Çelik, öyle böyle değil tam 63 suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Murat Ünalan, 41 suç kaydı olan 23 yaşındaki Eren Can Yabancı, 4 suç kaydı bulunan 49 yaşındaki Fethi Çınar geliyor. Gelen kişilerden birisi tel örgüyü kesiyor, cezaevi bahçesine giriyor. Oradan B-5 koğuşa girmeyi başarıyor. Az sonra B-5 koğuşta silah sesleri yükseliyor. 30 ayrı suç kaydı bulunan açık cezaevindeki mahkumlardan 20 yaşındaki Murat Bulut kanlar içinde kalıyor.”

‘ÜZERİNDE ŞARJÖRE BASILI HALDE 10 ADET FİŞEK BULUNDU’

B-5 koğuşundaki tabancayla yaralama olayı ile ilgili olarak hemen soruşturma başlatıldı. Cezaevinin güvenlik kameralarından yapılan incelemelerde siyah giyimli, yüzü maskeli bir kişinin cezaevinin tel örgülerini aşarak B-5 bloğun yangın merdivenlerinden çıktığı görülüyor. Koğuşa giren maskeli kişi, mahkumlardan Murat Bulut’un iki sol baldır, bir sağ baldırına tabancayla ateş ediyor. Murat Bulut kanlar içinde kalırken maskeli saldırgan olay yerinden kaçıyor. Güvenlik birimleri cezaevine kaçak olarak girip bir mahkûmun vurulması olayına ilk kez tanık oldu. Soruşturma derinleştirilince Musa Orhan’ın, minibüsten tek başına inip olayı gerçekleştirdiği, olay yerine geldiği minibüsün tekrar cezaevi yakınına geldiği ve araçta kendisini bekleyen kişilerle birlikte ayrıldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak Fethi Çınar, Muhammet Ali Çelik, Murat Ünalan yakalandı ve gözaltına alındı. Firari şüphelilerden Eren Can Yabancı ile cezaevine girip adam vuran Musa Orhan 6 Temmuz 2024 tarihinde ele geçirildi. Eren Can Yabancı’nın üzerinde tabanca ve şarjöre basılı halde 10 adet fişek bulundu.

Musa Orhan, 23 Haziran 2024 tarihinde Elazığ Olgunlar Mahallesi’nde meydana gelen ateşli silahla kasten öldürme olayının intikamını almak amacıyla eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü. Şimdi Musa cezaevinde, Murat Bulut ise hastanede. Cezaevine dışarıdan girip, içeride adam vurmak da adalet tarihine geçti...”