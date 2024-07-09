Gazeteci Canan Kaya Yazdı... Batman Gözlemlerimden Türkiye’nin Fotoğrafı: Gençler Kaderine Terk Edildi

Batman’ın bugünkü güncel nüfusu, 647 bini aşmış durumda. Türkiye’nin petrol şehri konumunda ama işsizlik en büyük sorunlarından biri olmuş. Bir yanda büyük arazilere sahip aşiretler, diğer yanda gecekondu mahallerine hapsolmuş yoksul halk var. Şehirde tekstil de ön plana çıkıyor. Bu nedenle gençlerin pek fazla iş seçeneği yok. Çoğunluğu bu tekstil atölyelerinde çalışıyor. Ancak bu sektörde de iş bulmak eskisi gibi kolay değil. Ücretler de yeterli değil. Sosyal ve kültürel anlamda gelişimlerini sağlayacak alanları ise kısıtlı.

İŞSİZLİK GENÇLERİ UYUŞTURUCU VE SANAL BAHİS BATAKLIĞINA SÜRÜKLÜYOR

Bir önceki yazımda bahsettiğim özellikle de genç erkek intiharlarının nedeni olan uyuşturucu ve sanal bahis meselesi de aslında burada devreye giriyor. İş ve gelecek kaygısı taşıyan gençler ne yazık ki bu bataklığa sürükleniyor. Zamanla borç batağına giriyorlar ve durumu aileleriyle de paylaşmıyorlar. Zaten intihar vakalarının en temel nedenine indiğimizde, karşımıza aileleriyle iletişim kuramamaları çıkıyor. Bunu biraz daha açacağım.

90’lı yıllarda bölgenin kabusu olan Hizbullah’ın ise şiddet faaliyetlerini tamamen sonlandırdığı ifade ediliyor. HÜDA PAR çatısı altında, varlıklarını siyasi olarak sürdürmeleri halk tarafından olumlu bulunuyor. HÜDA PAR’lılar doğrudan Hizbullah ile ilişkili olduklarını ifade etmeseler de halkın bir bölümü (40 yaş üstü) bunu rahatlıkla ve normal bir durum olduğunu ifade ederek dile getiriyorlar. Gençler ise radikal islamcılığa çok daha mesafeli. Mesafeli olanlarda aynı zamanda tedirginlik de var. Şimdilik şiddet faaliyetlerini durdurmuş olsa da Hizbullah’ın kentte uyuyan bir hücre konumunda olduğunu düşünüyorlar.

HÜDA PAR’LILAR ‘MANEVİYAT EKSİKLİĞİ' DİYOR

Bölgedeki intiharları HÜDA PAR’lılara da sordum. Dinden uzaklaşma ve maneviyat eksikliğinden kaynaklandığı düşüncesindeler. HÜDA PAR açısından bu bakış açısı şaşırtıcı değil elbette ancak bu düşünce sıradan halkın bir bölümünde de hakim. Bu nedenle çocuğu intihar eden aileler çoğu kez bu durumu gizliyorlar ve utanılacak bir durum olarak görüyorlar.

DEM Parti Batman İl Eş Başkanı Mustafa Tekik, durumu şöyle özetliyor:

“Bazı ailelerimiz, çocuklarının intihar ettiği bilindiği halde saklıyor veya “intihar değil, kazaydı” diyor. “

GENÇLERİN AİLELERİYLE İLETİŞİMİ YOK

Gençlere sorduğumda, ailelerinin kendileriyle yeteri kadar iletişimde olmadıklarını, çoğu kez korktuklarını ifade ediyorlar. Genç kadınların çoğu geç saatte dışarıya çıkamıyor, istediği kişiyle görüşemiyor ve istediği kıyafeti giyemiyor.

İstisna olan aileler de var. O ailelerden birinde yetişen 16 yaşındaki genç bir kız, ailesinin kendisini kısıtlamadığını, iletişim sorunu yaşamadığını söylüyor. Ancak sokaktaki erkeklerin bakışlarından rahatsız olduğu için geç saatte dışarı çıkmadığını ve daha kapalı kıyafetler giymeyi tercih ettiğini söylüyor. Yani her ne kadar aile kısıtlamasa da sokaktaki eril bakış, genç bir insanın üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Getto mahallelerin ise çoğunluğu muhafazakar topluluklardan oluşuyor. İluh mahallesi de bunlardan biri. Mahalleye girer girmez gözünüze çarpan ilk şey, yoksulluk ve çarşaflı kadınlar oluyor. Bu mahallenin en dikkat çeken özelliği ise Hizbullah’ın militan deposu olarak bilinen Habizbini Aşireti’nin bir bölümünün de burada bulunması. Gecekondular ağırlıkta ve içine kapanık bir mahalle görüntüsü var.

HİZBULLAH MİLİTANLARININ MEZAR TAŞLARINA İSİMLERİ KIRMIZIYLA YAZILMIŞ

Hizbullah sempatizanlarının yoğun olduğu mahallelerden biri de Karşıyaka. Zaten Hizbullah’ın kurucusu Hüseyin Velioğlu ve öldürülen Hizbullah militanlarının mezarları da Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunuyor. Mezarlıktaki diğer mezar taşlarına isimler siyah yazılarla yazılırken, Hizbullah militanları ve Velioğlu’nun adı dikkat çekici bir şekilde kırmızı ile yazılmış.

Velioğlu, 2000 yılında Beykoz’daki villasına düzenlenen operasyonda öldürülmüştü. Etkin oldukları 90’lı yıllarda domuz bağı işkenceleri, sokak ortasında öldürülen insanlar ve kadınlara yönelik şiddetle biliniyorlardı.

GENÇLER KADERİNE TERK EDİLMİŞ

Özetle; 112 Acil Servis’te görevli arkadaşlar, hemen hemen her gün bir intihar vakasına gittiklerini söylüyorlar. Genç kadın intiharları çoğunlukla cinsel istismar, istedikleri gibi giyinememek ve uyuşturucudan kaynaklanıyor. Genç erkekler ağırlıklı olarak uyuşturucu ve dijital kumar nedeniyle hayatlarına son veriyorlar. Konuştuğum 3 kişiden 2’sinin ailesinde veya yakın çevresinde bir intihar vakası var. Bölgenin bu kanayan yarasına ilişkin yapılmış kapsamlı bir çalışma yok. Resmi makamlardan bilgi almak çok zor. Yerel basın tehdit altında. Aileler, intiharları gizlemeyi tercih ediyorlar. Gençler konunun araştırılmasını ve daha çok gündeme getirilmesini isterken, orta yaş ve üstü abartıldığını, bu olayların Türkiye’nin her yerinde yaşandığını ve bu haberlerin ‘Batman’ı kötü göstermek’ için yapıldığını düşünüyorlar.

Konuyla ilgili görüşmek istediğim Batman Belediye Başkanı Gülüstan Sönük ve Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, ‘programlarının yoğun olduğu’ gerekçesiyle randevu vermezken, bilgi almak için aradığım Batman Barosu ise ‘konuyla ilgili henüz bir çalışma yapmadıklarını ama yapmayı düşündüklerini’ iletti. Batman’a gittiğim ilk gün son bir ayda kaç kişinin intihar ettiğine ilişkin net bir bilgi yoktu…

Kaynak: Gerçek Gündem