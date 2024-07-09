Türkiye'nin Konuştuğu Davada Yeni Gelişme! Timur Cihantimur'un Cezaevi Değişiyor

İstanbul Kemerburgaz'da 1 Mart akşamı, 16 yaşındaki ehliyetsiz Timur Cihantimur yol kenarında bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışan Oğuz Murat Aci ve arkadaşlarının bulunduğu gruba çarpmıştı. Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur Boston'da yakalandı. ABD'de yargılama süreci devam eden Timur Cihantimur'un başka bir ceza yerleşkesine aktarılacağı öğrenildi.

VOA'dan Can Kamiloğlu'nun haberine göre Timur Cihantimur'un halen gözetim altında tutulduğu Connecticut eyaletindeki Manson Gençlik Enstitüsü’nden çocukların ve gençlerin kaldığı başka bir ceza yerleşkesine nakledilecek.

Hakim, Cihantimur’un kefalet karşılığında tutuksuz yargılanmasının talebi konusunda kararını ise henüz açıklamadı.