Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin can verdiği yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması için kurulan TBMM Araştırması Komisyonu'na seçilen üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyonda AKP'den 11, CHP'den 5, MHP ve DEM Parti'den 2 üye yer alıyor.

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Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangında 36'sı çocuk olmak üzere toplam 78 kişi can verdi, 51 kişi ise yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 30 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 22’si tutuklandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yaşanan facianın tüm yönleriyle incelenmesi, sorumluların belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin tespit edilmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verdi. Resmi Gazete'de yer alan karara göre, komisyon üyeleri belirlendi.

Komisyon başkanı dahil AKP'den 11, CHP'den 5, MHP ve DEM Parti'den 2 üyenin de yer aldığı partilerin tamamı kararda yayımlandı.

Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu - Resim : 1

TBMM'de Grand Kartal Otel Faciasını Araştıracak İsimler Belli OlduTBMM'de Grand Kartal Otel Faciasını Araştıracak İsimler Belli OlduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu Yangın Faciasını Araştıracak Komisyon Üyeleri Belli Oldu
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