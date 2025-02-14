Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu

İstanbul'da özel bir hastanenin ameliyathanesinde muhasebecinin hastayla pazarlık yapması Türkiye'nin gündemine oturdu. Skandal görüntüler sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi.

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Ameliyat Masasında Pazarlık Skandalı: Sağlık Bakanlığı Özel Hastanenin Faaliyetlerini Durdurdu

Yenidoğan bebeklerin SGK'dan daha fazla para almak uğruna ölüme terk edildiği skandal sonrası özel hastaneler mercek altında. Son skandal ise İstanbul'da yaşandı. Göğüs ağrısıyla hastaneye giden B.T. özel hastaneye sevk edildi. B.T. burada anijyo için ameliyathaneye alındı. Ameliyat devam ederken hastanenin muhasebecisi koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye girdi ve hastayla pazarlık yapmaya başladı. Skandal görüntüler sonrası İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlatmıştı. Sağlık Bakanlığı konula ilgili yeni açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşımıza acil müdahale esnasında pazarlık yapıldığı haberine ilişkin özel hastanede anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Sağlık Bakanlığı, söz konusu acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapıldığına dair görüntülerin basına yansıması üzerine İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün hastanede denetim başlattığını ve idari yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.

Özel Hastanede Bir Skandal Daha! Ameliyat Masasında Utandıran PazarlıkÖzel Hastanede Bir Skandal Daha! Ameliyat Masasında Utandıran PazarlıkGüncel

Kaynak: AA

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