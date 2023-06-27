Yanardağ'ı hedef gösteren İYİ Partili Erdem: Kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'Öcalan'la ilgili sözleri' nedeniyle tutuklanmasına tepkiler sürerken, İY Parti'den de açıklama geldi.

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımlarının ardından hedef gösterildiği sırada Yanardağ'a yönelik "Bu ülkede her kim ki Öcalan'ı serbest bırakmaya kalkar ya da aklından geçirir ise bu millet onu tükrüğüyle boğar" gibi ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, tutuklama kararına tepki gösterdi.

Twitter'dan paylaşım yapan Erdem "Merdan Yanardağ’ın terörist başı ile ilgili sözlerini kabul etmem mümkün değil. En ağır şekilde de eleştirebiliriz. Ancak bir kişinin fikrine sözlerine katılmamak ayrı o kişinin o sözleri ya da fikrinden dolayı tutuklanması ayrı. Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz. Merdan Yanardağ’ın söylediklerine de bu söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım." ifadelerini kullandı.