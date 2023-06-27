Yanardağ'ı hedef gösteren İYİ Partili Erdem: Kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz

"Millet tükürüğüyle boğar" gibi ifadelerle Merdan Yanardağ'ı hedef alan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Erdem, tutuklamanın ardından "Bir kişinin fikrine katılmamak ayrı, tutuklanması ayrı" dedi.

Yanardağ'ı hedef gösteren İYİ Partili Erdem: Kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın 'Öcalan'la ilgili sözleri' nedeniyle tutuklanmasına tepkiler sürerken, İY Parti'den de açıklama geldi. 

AKP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin paylaşımlarının ardından hedef gösterildiği sırada Yanardağ'a yönelik "Bu ülkede her kim ki Öcalan'ı serbest bırakmaya kalkar ya da aklından geçirir ise bu millet onu tükrüğüyle boğar" gibi ifadeler kullanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, tutuklama kararına tepki gösterdi. 

Son dakika: İfade özgürlüğüne bir darbe daha: Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandıSon dakika: İfade özgürlüğüne bir darbe daha: Gazeteci Merdan Yanardağ tutuklandıMedya

Twitter'dan paylaşım yapan Erdem "Merdan Yanardağ’ın terörist başı ile ilgili sözlerini kabul etmem mümkün değil. En ağır şekilde de eleştirebiliriz. Ancak bir kişinin fikrine sözlerine katılmamak ayrı o kişinin o sözleri ya da fikrinden dolayı tutuklanması ayrı. Hiç kimse fikrinden dolayı tutuklanamaz. Merdan Yanardağ’ın söylediklerine de bu söyledikleri nedeniyle tutuklanmasına da sonuna kadar karşıyım." ifadelerini kullandı. 

Etiketler
Bahadır Erdem Merdan Yanardağ
Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi Bayram sabahında iyi gidiyor... Yorgunluğu alan şerbet tarifi
Kılıçdaroğlu'ndan 'Çetin Doğan' tepkisi: Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir Kılıçdaroğlu'ndan 'Çetin Doğan' tepkisi: Buna hangi ahlak, hangi vicdan izin verir
Biber dolması yaparken deneyin! Lezzetini katlayacak ve kuru olmayacak... Biber dolması yaparken deneyin! Lezzetini katlayacak ve kuru olmayacak...
AİHM’den Berkin Elvan kararı: Mahkumiyet hükmü kesinleşti AİHM’den Berkin Elvan kararı
ÇOK OKUNANLAR
Çılgınca harcama yapıyorlar: Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı Paraya hiç önem vermeyen 5 burç açıklandı
Ekonomist Evren Devrim Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı: 'Tehlikeli' Ekonomist Zelyut, doların fırlayabileceği seviyeyi açıkladı
Son dakika: Memur ve emekli maaşı zammında gözler Meclis'te: İşte masadaki kritik detaylar! Memur ve emekli maaşı zammında gözler Meclis'te
Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı! Lüks otomobil ve villa detayı Polis memuru aracıyla yolunu kestiği avukatın bacağını kırdı!
Kısmetse Olur yarışmacısı Oğulcan ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı Kısmetse Olur yarışmacısı ile Mika Can Raun'un romantik tatili: Fotoğraflar ortaya çıktı