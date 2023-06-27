AİHM’den Berkin Elvan kararı: Mahkumiyet hükmü kesinleşti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) temyiz başvurularını inceleyen 5 yargıçtan oluşan kurulu, Gezi Direnişi’nde 15 yaşındayken polisin attığı biber gazı fişeğiyle başından vurulup 269 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ailesinin açtığı davada, Türkiye’ye yönelik mahkumiyet kararına yapılan itirazı reddetti.

Euronews’in haberine göre; söz konusu kararın ardından, AİHM’in ilgili dairesinin 7 Şubat tarihinde verdiği Türkiye aleyhine mahkumiyet hükmü kesinleşti. Yüksek Mahkeme, Türkiye’nin davayı 17 yargıçtan oluşan ve temyiz davalarına bakan Büyük Daire’ye götürme talebinin reddedildiğini bildirdi.

AİHM gerekçeli kararında, Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili Türkiye’de yetkililerin sorumlularla ilgili etkili bir soruşturma yapmamasının insan hakları ihlali teşkil ettiği görüşüne varılmıştı.