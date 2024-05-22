Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı çöktü: 4 yaralı
Yalova'da nikah dairesinin asma tavanı, nikah işlemi esnasında çöktü. Olayda 4 kişi hafif yaralandı.
Yalova Belediyesi’nin Raif Dinçkök Kültür Merkezi içinde yer alan Nikah Dairesi’nin tavanının çökmesi sonucu 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Raif Dinçkök Kültür Merkezi içerisinde hizmet veren nikâh dairesinin asma tavanında çökme meydana geldi. Çökme esnasında işlem yapmakta olan 4 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar kontrol amaçlı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2’sinin personel 2’sinin ise vatandaş olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA