Yalova’da Göç İdaresi’ne Operasyon! Müdür ve 7 Kişi Gözaltında

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İl Göç İdaresi personelinin yabancı uyruklu kişilerin uluslararası koruma başvurularını kasıtlı olarak geciktirdiği, bazı kadınlarla özel görüşmeler talep ettikleri, başvuru sahiplerinin banka hareketlerinde şüpheli ilişkiler tespit edildiği ve kurumla bağlantılı tercümanların başvuruları hızlandırmak adına maddi taleplerde bulunduğu iddiaları araştırılıyor.

Bu kapsamda; İl Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç., çalışanlar Emre K. ve Mesut A., tercümanlar Ahmed N. ve Yahya G., iş takipçisi Qahtan G., emlakçı Süleyman Sezer Y. ile esnaf Ali Basim Jawad B. gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "rüşvet alma", "irtikap", "resmî belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" gibi suçlamalarla işlemler devam ediyor.

Ayrıca, halen aranan Göç İdaresi personeli Gökhan D.’nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

