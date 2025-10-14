Alanya'ya Turist Akını! 1739 Turist Daha Geldi

"Marella Discovery 2" kruvaziyeri, Alanya'ya 1739 turist getirdi. Geminin, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Alanya'ya Turist Akını! 1739 Turist Daha Geldi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1739 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1739 yolcu ile 742 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. Geminin, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Resmen Duyuruldu: Dev Şirket 250 Bin Kişiyi İşe Alacak! Saatlik 1.000 TL Ödemeye Yapılacak Dev Şirket 250 Bin Kişiyi İşe Alacak!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'Brüksel' Tepkisi: 'Avrupalı Türklerden Özür Dilemesini Beklerdik' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e 'Brüksel' Tepkisi
Resmen Açıkladılar: Süper Lig Ekibinden Ücretsiz Bilet Tarifesi! O Kişiler Sezon Sonuna Kadar Para Ödemeyecek Süper Lig Devinden Ücretsiz Bilet Satışı
Konya’da Sınır Tanımayan Akran Zorbalığı! Tehditle Adresini Öğrenci, Kapısına Bıçakla Dayandı Konya’da Sınır Tanımayan Akran Zorbalığı! Tehditle Adresini Öğrenci, Kapısına Bıçakla Dayandı
ÇOK OKUNANLAR
İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu İçin Karar İzmir'deki Kooperatif Davasında 3 Tahliye
Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı Eski Nilüfer Belediye Başkanı ve 14 Kişi Tutuklandı
Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti Kocaeli’de Aile Faciası: Baba Kızını Vurdu, Ardından İntihar Etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon: Gözaltılar Var Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne Yeni Dalga Operasyon
Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti Zara, Mango, Bershka, LC Waikiki... Ünlü Giyim Devi İflas Etti