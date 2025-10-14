Alanya'ya Turist Akını! 1739 Turist Daha Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bahamalar bayraklı "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer, 1739 yolcusuyla Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinden demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 264 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, sabah saatlerinde Alanya Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide çoğu İngiliz 1739 yolcu ile 742 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. Geminin, akşam saatlerinde Limasol Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA