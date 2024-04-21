Yalova - Yenikapı feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar 4 araca zarar verdi

Yalova - Yenikapı seferini yapan arabalı feribot fırtınaya yakalandı. Yükselen dalgalar 4 araca zarar verdi. Korku dolu anları feribottaki yolcular kaydetti

Son Güncelleme:
Yalova - Yenikapı feribotunda korku dolu anlar: Dalgalar 4 araca zarar verdi

Marmara Denizi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Yalova-Yenikapı feribotunda onlarca araç dalgaların vurması ve birbirlerine çarpması sonucu hasar aldı.

Alınan bilgiye göre, Yalova’dan Yenikapı’ya hareket eden İDO feribotu, Marmara Denizi’nde aniden çıkan fırtınanın ortasında kaldı. 15.45’te yola çıkan feribot, normal şartlarda 1 saatlik seferini yaklaşık 2 saatte tamamladı. Fırtınada yolcular korku dolu anlar yaşadı. Dalgaların arasında kalan feribottaki araçlar birbirlerine çarptı. Dev dalgalar feribotun ön kısmında bulunan ilk 2 sıradaki araçlara maddi hasar verdi.

Feribotun İstanbul Yenikapı’ya yanaşmasıyla denizde korku dolu anlar yaşayan yolcular derin nefes aldı.

Etiketler
Yenikapı
Son Güncelleme:
Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı
"Narkoçelik-13" operasyonu: 194 kişi yakalandı "Narkoçelik-13" operasyonu: 194 kişi yakalandı
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi Show TV'den Kızılcık Şerbeti kararı. Final iddiaları vardı... Üzücü haber geldi
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı: Camlar filmli... AKP'li belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı
Özgür Özel'den "saçını boyattı" iddiasına yanıt: Kırlarım duruyor Özgür Özel'den "saçını boyattı" iddiasına yanıt
Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış Patnos Belediyesi'nde iddia: DEM Parti döneminde araçlar parçalanıp hurdacılara satılmış
Almanya Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş'ı da ziyaret edecek Almanya Cumhurbaşkanı, İmamoğlu ve Yavaş'ı da ziyaret edecek
İzel-Çelik-Ercan grubu yıllar sonra tekrar dağıldı İzel-Çelik-Ercan yine dağıldı