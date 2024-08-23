Yalnız Yaşayan Yaşlı Adam Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 437 sokakta bulunan 2 katlı evin 1. katında yalnız yaşayan adamın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Komşuları, uzun süre kendisinden haber alamadıkları Resül Köksal'ın (61) evine gitti. Kapının açık olduğunu gören ve içeri giren komşular, Resül Köksal'ı evin zemininde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ BİR İZE RASTLANMADI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Resül Köksal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir durum bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: İHA