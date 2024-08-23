Eski Erkek Arkadaşının İhbarı İşkenceyi Ortaya Çıkardı: Köpekler Koruma Altında

Bursa'da evindeki 4 köpeğe işkence ettiği, erkek arkadaşının paylaştığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, darp edildiği tespit edilen köpekler hayvan barınağına gönderildi.

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Eski Erkek Arkadaşının İhbarı İşkenceyi Ortaya Çıkardı: Köpekler Koruma Altında

Bursa'nın Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi'nde oturan E.D.C. (30) isimli kadının, evinde baktığı Pomeranian cinsi, 2’si yavru, 4 köpeğe sürekli şiddet uygulayarak eziyet ettiği iddia edildi. Olay, E.D.C.'nin eski erkek arkadaşının, evde bulunan güvenlik kameralarını cep telefonu ile izledikten sonra, görüntüleri sosyal medyada paylaşıp, polise vermesiyle ortaya çıktı.

E.D.C.'nin, yavru ve yetişkin köpeklere bağırıp daha sonra da dakikalarca darp ettiği görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Gelen tepkiler üzerine E.D.C., köpekleri bırakarak evden ayrılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği'nde görevli Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekibi, savcılıktan alınan iznin ardından köpekleri geçici olarak Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sahipsiz Hayvanlar Barınağına bıraktı.

Eski Erkek Arkadaşının İhbarı İşkenceyi Ortaya Çıkardı: Köpekler Koruma Altında - Resim : 1

DARP VE SOL GÖZÜNDE KANAMA

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Kadir Özdemir, 15 Ağustos günü yapılan ihbar sonrası, belirtilen adrese gittiklerini belirterek, "4 köpeğe şiddet edildiği tanısını koyduk. Dişi olan yavru köpeklerin birinde de darp ve sol gözünde kanama tespit ettik" dedi.

Bursa Cumhuriyet Savcısının kararı ile köpeklere barınaklarında, veteriner hekim kontrolünde baktıklarını söyleyen Özdemir, "Yetişkin hayvanlar 3-4 yaşlarında, yavruların ise 45 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Şu anda durumları iyi. Annelerini emen yavrulara kuru mama da veriyoruz. Savcılık kararı ile bu hayvanları geçici olarak özel veya tüzel kişilere sahiplendireceğiz" diye konuştu.

Bu arada HAYDİ ekibi, cep telefonu ile de ulaşamadığı E.D.C.'yi arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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