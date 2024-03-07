Hünkâr Apartmanı soruşturmasında tek tutuklu yok!

Deprem felaketinde Kahramanmaraş'taki Hünkar Apartmanı da yıkıldı. 32 daireli apartmanda yaklaşık 100 yurttaş hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada ise yine tartışma yaratacak bir karar verildiği anlaşıldı.

Ahmet Can, Ahmet Özdemir ve Yeniden Refah Parti’sinin Kurucular Kurulu’nda yer alan ve Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Mehmet Dere’ye “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçlaması” yöneltildi. Ancak 16 Mart 2023’te Yeniden Refah Partisi kurucusu Mehmet Dere için sadece yurtdışına çıkış yasağı kararı verildi. Ahmet Can ve Ahmet Özdemir isimli şüpheliler de tıpkı Dere gibi Hünkar Apartmanı soruşturması kapsamında tutuklanmadı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Yeniden Refah Partili Dere ifadesinde, “Sadece arsa sahibi olduğunu ve binanın inşasında bir sorumluluğu olmadığını” iddia etti. Şüpheli Ahmet Özdemir ise “Hünkar Apartmanı’nı hatırlamadığının inşaat aşamasında bulunmadığını” öne sürdü.

KALİTESİZ BETON

Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda da ise Hünkar Apartmanı’nda kalitesiz beton kullanıldığı, beton basınç dayanımının minimum basınç sayanım şartını sağlamadığı ifade edildi. Ayrıca raporda “Zemin emniyet gerilmesinde yetersizlikler tespit edilmiştir. Temel kesitleri yeterli olmakla birlikte donatı alanlarında yetersizlikler bulunmaktadır” denildi.

Hünkar Apartmanı’nda annesini, babasını ve kardeşini kaybeden Sıla Danyeri ise BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kalitesiz ve eksik malzeme kullanarak Hünkar Apartmanı’nın yıkılmasına neden olan tüm sorumlular ceza alsın istiyoruz” dedi.