Mansur Yavaş'ın ardından Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı!

Yerel seçimlere 1 aydan kısa bir süre kalırken, adayların mal varlıkları da gündeme gelen konulardan biriydi.

Mal varlığı bildiriminde bulunan ilk isim CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş olmuştu.

Mansur Yavaş’ın ardından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da mal varlığını açıkladı.

İmamoğlu'nun yayınladığı belgede, Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arsası olduğu görüldü.

Eşi Dilek İmamoğlu’nun ise, Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Muğla'da mesken, Trabzon'da kargir ev ve arsa ile Trabzon'da tarlası bulunuyor.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2013 tarihinde alınan 'Wolsvagen' marak JİP'i olduğu belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi.

BANKA HESAPLARINDAKİ BİLGİLER

Belgede İmamoğlu çiftinin banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi.

Belgedeki bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görülürken, Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.

İşte İmamoğlu'nun yayınladığı belge: