Seçim skandallarına bir yenisi daha eklendi... AKP'nin adayının afişlerini dükkanına asmak istemeyen esnaf fişlendi!

(Fotoğraf: Birgün)

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere kamu kaynaklarının da gücüyle hazırlanan iktidar cephesi yeni bir skandala imza attı. İddiaya göre, yeniden aday gösterilen Gaziantep Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun seçim afişlerini asmak istemeyen esnafın isimleri not edildi.

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Şahinbey Belediye Meclisi'nin CHP’li Üyesi Hasan Şencan, uygulamaya tepki göstererek, “Esnafın belini bükenler, evine ekmek götürmeye hasret bırakanlar şimdi siyasi mafyalığa soyundular” ifadelerini kullandı.

Antep’in Şahinbey ilçesinde seçim çalışması yürüten AKP'liler, çalışmalar kapsamında Mavi Kent Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti. Ellerinde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun afişlerini taşıyan AKP’liler, sanayi sitesindeki dükkanlara afişleri asmak istedi.

Esnafın bir bölümü, Tahmazoğlu’nun afişinin dükkanına asılmasına izin verirken bazıları ise karşı çıktı. Afiş astıran esnafı not alan AKP’lilerin, astırmayanları da “Afiş astırmadı” şeklinde not aldığı savunuldu. Sanayi esnafı, uygulamaya tepki gösterdi.

AKP’li Tahmazoğlu’nun afişlerinin zorla astırılmak istendiğini öne süren CHP’li Hasan Şencan, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. AKP’nin, “Her görüşten insanı fişlediğini” savunan Şencan, şu ifadeleri kaydetti:

“Bu utanmaz ve demokrasi dışı hareket de AKP’ye yakışırdı. Gaziantep'te devlet imkanlarını ve Cumhurbaşkanlığı forsunu arkasına alıp seçim çalışması yapanlar aslında bir figürandır, bunlar hep birilerinin gölgesinde var olmuştur. Biz de biliyoruz, bizim Belediye Başkanlarımızın karşısında Partili Cumhurbaşkanı var. İstanbul başardı, Ankara başardı, Gaziantep de başaracak. Bu demokrasi dışı hareketler, AKP’nin kara lekelerine yeni bir sayfa daha açtı. Yazıklar olsun.”