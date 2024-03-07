Kurum ‘650 bin konut yapacağız’ demişti: AKP’li belediye 7 yılda 100 konutu yapamadı

BirGün'de yer alan habere göre, Gaziosmanpaşa Belediyesi ile 2017 yılında sözleşme imzalayan yurttaşların evlerinin yerine bir çivi dahi çakılmadı. Kira yardımı bile ödenmeyen yurttaşların açtığı davada mahkeme, belediyeyi sorumlu buldu.

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2013 yılında birçok mahallenin ‘riskli alan’ ilan edilmesiyle başlayan ‘dönüşüm’ süreci, insanların yaşamlarını allak bullak etti. Yıldıztabya Mahallesi’nden de birçok konutun yer aldığı alan kentsel dönüşüm alanı olarak ilan edildi. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin iştirak şirketi GOPAŞ aracılığıyla birçok yurttaşın evi yıkıldı.

YÜZLERCE AİLE EVSİZ

Bu alanlardan birisi de 121-124 pafta, bin 750 ada 9 parsel sayılı taşınmazın bulunduğu bölgeydi. 100’ün üzerinde ailenin yaşadığı söz konusu alandaki konut sahipleriyle 2017 yılında sözleşme imzalandı ve evleri yıkıldı. Aradan geçen yıllarda rağmen tek bir çivi bile çakılmadı. Yapılan sözleşmeye göre yatırılması gereken kira yardımları da düzenli bir şekilde ödenmedi. Bunun üzerine bir hak sahibi Gaziosmanpaşa 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne dava açtı. GOPAŞ, mahkemeye verdiği cevapta Belediye Meclisi tarafından yetkisinin iptal edildiğini kira yardımı alacağından ve kentsel dönüşüm işinden şirketin sorumluluğu olmadığını belirterek davanın reddini istedi.

Delilleri değerlendiren mahkeme ise riskli alanlarda yapılacak proje ve çalışmalarda ilgili GOPAŞ’ın yetkilendirildiğini, inşaat sözleşmesinin GOPAŞ ile imzalandığını ve kira yardımından da GOPAŞ’ın sorumlu olduğunu ve belediye tarafından yetkisinin iptal edilmesinin bu sorumluluğu ortadan kaldırmayacağını belirtti. Mahkeme, bu nedenlerle davacı hak sahibine faiziyle birlikte 123 bin 975 TL ödenmesine, yatırılan 2 bin 161 TL harç ücretinin iade edilmesine karar verdi. Ailenin avukatı Bedirhan Güven, kararın binlerce kişi için emsal oluşturduğunu kaydetti. Güven, "Ailenin 2017’de 4 katlı binası yıkıldı. 4 aile kiraya çıktı. Aylık o bölgede ödemeleri gereken tutar 20 bin TL. Bu da toplamda aylık 80 bin TL ediyor. Belediye ve iştiraki bu süreçte yasal kirayı ödemedi. Buna istinaden açılan davada mahkemenin bu kararı vermesi sevindirici. Ancak hâlâ evlerinin ne zaman yapılacağını ve ne kadar kirada kalacaklarını bilmiyorlar. Sürecin takipçisiyiz. Bu şekilde binlerce yurttaş mağdur olmuş durumda. Yurttaşlar haklarını yasal yollardan arayabilirler" ifadelerini kullandı.

İLK SORUN DEĞİL

Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm projeleri kapsamında daha önce de birçok sorun yaşandı. Sarıgöl Mahallesi de ‘acele kamulaştırma’ ve ‘riskli alan’ kararlarından nasibini alan bir mahalle. Çoğunlukla Roman yurttaşların yaşadığı gecekondu semtinde ‘mezarlık manzaralı’ lüks konutlar inşa edildi. Yıldıztabya Mahallesi’nde daha önce de kat ortalaması iki kattan 12 kata kadar çıkarıldı.