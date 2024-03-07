Kars’ta sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan kar kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Kars’a mart ayında kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta son birkaç gündür sıcak hava etkili oluyordu. Bugün akşam kar yağışı başladı. Baharı bekliyoruz, bahar hazırlıkları yapıyoruz. Ama kış geri geldi diyebiliriz” dedi.

Kars’ta yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor.

Kaynak: İHA