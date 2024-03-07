Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars'ta mart ayında yağan kar vatandaşları şaşırttı.

Son Güncelleme:
Kars’ta yoğun kar yağışı

Kars’ta sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece başlayan kar kısa sürede etrafı beyaza bürürken, kar yağışına vatandaşlar ise hazırlıksız yakalandı.

Kars’a mart ayında kar yağdığını ifade eden vatandaşlar, “Kars’ta son birkaç gündür sıcak hava etkili oluyordu. Bugün akşam kar yağışı başladı. Baharı bekliyoruz, bahar hazırlıkları yapıyoruz. Ama kış geri geldi diyebiliriz” dedi.

Kars’ta yoğun kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte özellikle yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oluyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kar Yağışı Kars
Son Güncelleme:
Bahar dizisinin final tarihi... Show TV dizisiyle ilgili üzen iddia Bahar dizisinin final tarihi... Show TV dizisiyle ilgili üzen iddia
Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı
Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor
Meteoroloji'den uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber
Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti
10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu 10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu
Meteoroloji'den uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den üzen haber Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den üzen haber