Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kocasının haber alamadığı kadın itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Son Güncelleme:
Uyuyakalan karısını balkondan girerek uyandırdı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kocasının haber alamadığı kadın itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini harekete geçirdi. Balkondan içeriye giren koca, uyuyakalan eşini uyandırdı.

Olay, Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi’ndeki 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. isimli kadının kocası, defalarca çaldığı kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

B.K., ekiplerin de çabalarına karşılık vermedi. Bunun üzerine B.K.‘nin kocası itfaiyeden temin ettiği merdivenle 2’nci katın balkonundan daireye girdi. Uyuyakalan B.K. uyandırılırken, kocası derin bir nefes aldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
O bankadan emekliye rekor promosyon! Mart'a özel yeni ödeme O bankadan emekliye rekor promosyon! Mart'a özel yeni ödeme
Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor Show TV Bahar dizisinde ayrılık... Hikaye tümüyle değişiyor
Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi Ailesinin yaşadığı daireyi benzin döküp ateşe verdi
Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılacak Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılacak
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber: İşte adayların son oy oranları AKP'nin İstanbul anketinden Murat Kurum'a kötü haber
Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti Simpsonlar'dan korkutan 2024 kehaneti
10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu 10 Mart'tan sonra hayatı değişecek 4 burç belli oldu
Meteoroloji'den uyarı: Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor Gök gürültülü sağanak ve kar yağışı geliyor
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den üzen haber Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den üzen haber