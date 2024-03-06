Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılacak

Adalet Bakanı Tunç 1 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olan T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılacağını, kaçtıkları Mısır'dan iadelerinin isteneceğini açıkladı.

Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV'lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılacağını duyurdu.

Katıldığı televizyon yayınında, Eylem Tok ve T.C.'nin yurtdışına kaçışı ve sonrasında işletilen sürece ilişkin değerlendirme yapan Tunç, şunları söyledi: "Sanık ve annesinin Mısır'a gittiği belirlendi. Cumhuriyet başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış ve yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz.

Suça sürüklenen çocukla ilgili ve onunla beraber annesinin de suçluyu kaçırma suçu var. Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz."

Bu ilçeleri ziyaret eden geri dönmek istemiyor! Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi Bu ilçeleri ziyaret eden geri dönmek istemiyor! Türkiye'nin en iyi 10 ilçesi
Ay çekirdeği mi yoksa kabak çekirdeği mi? Hangisi daha faydalı belli oldu... Ay çekirdeği mi yoksa kabak çekirdeği mi? Hangisi daha faydalı belli oldu...
Geri adım atmıştı; Anagold 27 işçiyi tekrar işten çıkardı Geri adım atmıştı; Anagold 27 işçiyi tekrar işten çıkardı
Fatih'te AKP'ye oy veren yurttaştan CHP'nin adayı Polat'a: İnşallah siz kazanırsınız Fatih'te AKP'ye oy veren yurttaştan CHP'nin adayı Polat'a: İnşallah siz kazanırsınız
ÇOK OKUNANLAR
En çok aldatan 2 burç belli oldu En çok aldatan 2 burç belli oldu
En temiz kalpli 3 burç açıklandı: İçlerinde hiç kötülük yok En temiz kalpli 3 burç açıklandı
Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı Son anket: AKP ve MHP'de sınırlı erime, Yeniden Refah ikiye katladı
Erdoğan'ın masasındaki anketler: AKP Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında kabul etti, 'Ankara'da Mansur Yavaş önde' Üst düzey AKP'li canlı yayında kabul etti: 'Ankara'da Mansur Yavaş önde'
Seçim yarışında heyecan artıyor: Son İstanbul anketinde kim önde? Son İstanbul anketinde kim önde?