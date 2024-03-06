Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Eyüpsultan'da kullandığı lüks araçla yol kenarındaki ATV'lere çarparak Oğuz Murat Acı'nın ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan 16 yaşındaki T.C. ile onu Mısır'a kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında kırmızı bülten çıkarılacağını duyurdu.

Katıldığı televizyon yayınında, Eylem Tok ve T.C.'nin yurtdışına kaçışı ve sonrasında işletilen sürece ilişkin değerlendirme yapan Tunç, şunları söyledi: "Sanık ve annesinin Mısır'a gittiği belirlendi. Cumhuriyet başsavcılığımız soruşturmayı başlatmış ve yakalama kararı çıkartılmıştı. Mısır'dan iadesini talep edecek ve bir kırmızı bülten çıkartacağız. Bu konudaki süreci yakinen takip ediyoruz.

Suça sürüklenen çocukla ilgili ve onunla beraber annesinin de suçluyu kaçırma suçu var. Kırmızı bültenle ilgili süreç başladı. Mısır adli makamlarına bilgi ve belgeler iletilecek. Sanıkların Mısır'dan Türkiye'ye intikalini sağlamak için çalışıyoruz."