Fatih'te AKP'ye oy veren yurttaştan CHP'nin adayı Polat'a: İnşallah siz kazanırsınız

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Mart seçimleri kapsamında saha gezilerine devam ediyor. Çelik bugün Fatih’te Belediye Başkan adayı Mahir Polat ile Dervişali Muhtarlığını ziyaret etti, Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ile esnaf ve pazarı dolaştı. Kahvede bilardo oynayan Çelik, saz çalan gence sesiyle eşlik etti.

Çelik, Fatih’te bir kahveyi ziyaret eden Çelik ve Belediye Başkan adayı Mahir Polat’ı dinleyen vatandaş “AKP’ye oy veren bir adamım. İnşallah siz kazanırsınız” dedi.

FATİH KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GÖÇMEN SORUNUNDAN DERTLİ

Çelik sabah saatlerinde CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer, Fatih Belediye Başkan adayı Mahir Polat ve Fatih İlçe başkanı Yavuz Nazlıgül ile birlikte Fatih’te Dervişali Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demirci’yi ziyaret etti. Ziyaretten sonra yandaki kafeye geçen Çelik ve Polat, burada yurttaşların sorunlarını dinledi. Oturdukları mahallede dönüşüm sorunu bulunduğunu belirten yurttaşlar, en büyük kaygılarının sürgün edilmek olduğunun altını çizdi. Mahallelinin gündeminde ayrıca ilçede giderek büyüyen göçmen ve işsizlik sorunu da vardı.

POLAT’TAN MAHALLELİYE: YERİNDE DÖNÜŞÜM OLACAK

Mahallelinin sorunlarını dinleyen Polat ise yerinde dönüşümle kimsenin sürgün edilmeyeceğini belirterek, daha önce ortaya çıkan Sulukule gibi örneklere izin vermeyeceklerini ifade etti. Polat, göçmen sorunu konusunda da çalıştıklarını belirtti. Polat işsizlik konusunda da göreve geldikleri anda kuracakları istihdam ofisleri ile başta gençlere olmak üzere işsizlere iş olanağını sağlanacağını söyledi.

ÇELİK: MAHİR POLAT KIYMETLİ HİZMETLİ OLAN BİR ADAYIMIZ

Çelik, de sohbet sırasında yurttaşlara adayları Mahir Polat ile ilgili “Kendisinin ülkemize çok kıymetli hizmetleri oldu geçmişte. Üniversitede öğrenciler yetiştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde göreve başlamadan önce Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde çalıştı. 2019’dan beri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşı. İstanbul’da güzellikten yana ne varsa iyilikten yana ne varsa o güçlü takımın isimlerinden biri Mahir Polat. İstanbul’un kültür varlıklarının korunmasında çok önemli işler yaptı. Yerebatan Sarnıcı bunlardan biri” ifadelerini kullandı.

“AK PARTİ’YE OY VERİYORUM İNŞALLAH SİZ KAZANIRSINIZ”

Kahve sohbeti sırasında Çelik ve Polat’a Karagümrük Stadı’nın inşasıyla ilgili süreci soran yurttaş, “İnşallah kazanırsınız, bakın ben AK Parti’ye veren bir adamım, yedi dakikadır sizi dinliyorum. Helal olsun çok düzgün, ortadan konuşuyorsunuz” dedi.

Polat ise Karagümrük Stadı’nı yapacaklarının sözünün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildiğini belirterek, Fatih Belediyesi’nde göreve gelir gelmez İBB ile birlikte gerekli adımları atarak bu stadın inşasına başlayacaklarını ifade etti.

“BEYOĞLU İNAN GÜNEY İLE ÇOK ŞANSLI”

Çelik’in ikinci saha gezisi kapsamında Beyoğlu’na geçti. Burada gençlerin yaktığı meşalelerle ve coşkulu bir kalabalıkla karşılanan Çelik, Fetihtepe Mahallesi’nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı konuşmada İnan Güney’in adaylığı ile ilgili “Beyoğlu çok şanslı. Neden şanslı? Çok deneyimli bir isimle Beyoğlu’nda bir yola çıktı. İnan Güney partimizin çok çeşitli kademelerinde görev aldı. Gençlik kollarından itibaren Beyoğlu’nda dört yıl ilçe başkanlığı yaptı” dedi.

“İNAN GÜNEY GÜÇLÜ HİKAYENİN PARÇASI OLDU”

“İnan Güney başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte beş yıl Beyoğlu’na hizmet etti. Ekrem başkanımızın yol arkadaşlarından biri oldu” ifadelerini kullanan Çelik “O güçlü hikayenin parçası oldu. Şimdi de Beyoğlu’nda, Beyoğlu’nun çocuklarına, kadınlarına, gençlerine, emeklilerine ve emekçilerine hizmet etmek için yola çıktı. Kıymetli başkanıma yolu açık olsun diyorum. Beyoğlu’nun sorunlarını çok iyi biliyor. Sorunlarını bildiği gibi bu sorunların çözümlerini de iyi biliyor. Ekrem başkanımızla İnan başkanımız 31 Mart’tan itibaren uyumlu bir çalışma organize edecekler” diye konuştu.

ÇELİK SAZA EŞLİK ETTİ, KAHVEDE BİLARDO OYNADI

Konuşmanın ardından Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güney ve İlçe Başkanı Muharrem Bulut ile birlikte Fetihtepe esnafını ziyaret eden Çelik, girdiği dükkanda saza eşlik etti, türkü söyledi, langırt oynadı. Esnafın dertlerini dinleyen Çelik, yerel seçimleri kazandıktan sonra genel seçimleri de kazanarak Türkiye’ye umut olacaklarını vurguladı.

Fetihtepe’den sonra Piripaşa Mahallesi Çarşamba Pazarı’na geçen Çelik ve Güney, burada alışveriş yapan yurttaşlarla sohbet etti. burada kahvehaneye giren Çelik ve Güney, kendilerine yapılan bilardo teklifini geri çevirmedi. Pazarda fiyatlardan dert yakınan yurttaşları dinleyen Çelik ve Güney, esnafın ise artan maliyetler nedeniyle giderleri karşılayamaması karşısında yaşadıkları sorunları tek tek not aldı ve yerel seçimi kazanmaları durumunda bunlara çözüm üretilmesi konusunda neler yapacaklarını anlattı.