Yağmurlar da İşe Yaramadı, İstanbul'da Barajlar Alarm Veriyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 28,13'e geriledi. Su seviyesi 9,37'e gerileyen ve son 10 yılın en düşük seviyesini gören Alibey Barajındaki kuraklık havadan görüntülendi.

Son Güncelleme:

Sıcak yaz aylarının ardından kurak bir sonbahar geçiren İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı düşüş göstermeye devam ediyor.

Mega kentteki barajlarda doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 28,13'e geriledi. İstanbul'un en önemli kaynaklarından olan Alibey Barajı'ndaki su seviyesi de düşmeye devam ediyor.

Yağmurlar da İşe Yaramadı, İstanbul'da Barajlar Alarm Veriyor - Resim : 1

ALİBEY BARAJI 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

Son 10 yılın en düşük su seviyelerini gören Alibey Barajı'ndaki doluluk oranı ise yüzde 9,37 oldu. Alibey Barajında yaşanan kuraklık havadan görüntülendi. Alibey Barajı içerisinde bulunan Kurt Kemeri ve çevresindeki suların çekilmesi sonrası baraja atılan araç lastikleri gün yüzüne çıktı. Barajdaki bazı alanların ise yeşermesi dikkat çekti.

Yağmurlar da İşe Yaramadı, İstanbul'da Barajlar Alarm Veriyor - Resim : 2

İSTANBUL’UN BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

- Ömerli yüzde 28,55

- Darlık yüzde 29,52

- Elmalı yüzde 58,07

- Terkos yüzde 33,93

- Alibey yüzde 9,37

- Büyükçekmece yüzde 28,42

- Sazlıdere yüzde 36,82

- Istrancalar yüzde 29,42

- Kazandere yüzde 8,51

- Papuçdere yüzde 5,69

İstanbullular Dikkat! Yarın 7 İlçede Su Kesintisi Yaşanacakİstanbullular Dikkat! Yarın 7 İlçede Su Kesintisi Yaşanacakİstanbul
İstanbul ve İzmir'de Su Faturalarına Zam! İSKİ Yüzde 17,5, İZSU Yüzde 30 Artıracakİstanbul ve İzmir'de Su Faturalarına Zam! İSKİ Yüzde 17,5, İZSU Yüzde 30 ArtıracakEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul İSKİ
Son Güncelleme:
MİT'ten Suriye'de Operasyon! PKK'nın Sorumlularından Yaşar Çekik Etkisiz Hale Getirildi PKK Sorumlusu Yaşar Çekik Etkisiz Hale Getirildi
Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor Dolaptaki Tahıllarınızı Böceklenmeden Uzun Süre Saklayabileceksiniz: Sadece 1 Tanesi Yetiyor
Narin Kaybolduktan 6 Gün Sonra… Ortaya Çıktı! Aralarında Anne, Ağabey, Amca da Var Narin Kaybolduktan 6 Gün Sonra…
Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek Herkes Çok Beğenmişti! Annem Ankara Dizisiyle İlgili Ortaya Çıkan Gerçek