İstanbul ve İzmir'de Su Faturalarına Zam! İSKİ Yüzde 17,5, İZSU Yüzde 30 Artıracak

Son dakika: İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi. İzmir'de ise su faturalarına yüzde 30'luk zam kararı alındı.

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İstanbul ve İzmir'de Su Faturalarına Zam! İSKİ Yüzde 17,5, İZSU Yüzde 30 Artıracak

Son dakika haberi... İBB Meclisi İSKİ Genel Kurulu'nda, suya yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Kabul edilen teklifle birlikte İstanbul’da suyun birinci kademe birim fiyatı 32.28 liradan 37,92 liraya yükseldi.

İZMİR'DE DE SUYA ZAM!

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri kalem kalem açıklandı. Buna göre su tarifelerine yüzde 30 zam yapılacak.

İstanbul ve İzmir'de Su Faturalarına Zam! İSKİ Yüzde 17,5, İZSU Yüzde 30 Artıracak - Resim : 1

İZSU 2025 yılı Mali Bütçe Taslağı'nda kurumun gelir ve giderleri açıklandı. Açıklanan taslağa göre su tarifelerine yapılacak zam oranı yüzde 30 olacak. Zamlı tarifeninse 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylece; 0-4 metreküp suyun fiyatı 24,85'ten 32,31 TL'ye, 5-10 metreküp suyun fiyatı 48,04'ten 62,45 TL'ye, 11-20 metreküp suyun fiyatı 61,43'ten 79,86 TL'ye ve 21 metreküp üzeri suyun fiyatıysa 115,03'ten 149,54 TL'ye çıkmış olacak. İZSU'nun haziran ayı olağanüstü genel kurul oturumunda da suya yüzde 45 zam yapılmıştı.

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