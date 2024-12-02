Narin Kaybolduktan 6 Gün Sonra… Ortaya Çıktı! Aralarında Anne, Ağabey, Amca da Var

Diyarbakır’da kaybolduktan sonra cansız bedeni çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Minik Narin kaybolduktan 6 gün sonra, tüm aile üyelerinin telefonlarının hakimlik kararıyla dinlenmeye başlandığı ortaya çıktı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın tutuklu kalmaya devam ettiği Narin Güran cinayetinde, 7 Aralık’ta görülecek yeni duruşma öncesinde yeni gelişmeler yaşandı.

AYNI GÜN KABUL EDİLDİ

Sözcü’de yer alan habere göre, Narin’in kaybolmasından 6 gün sonra, soruşturmayı yürüten savcılar nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliği’nden tüm aile bireyleriyle ilgili dinleme kararı verilmesi talebinde bulundu. Başka yolla delil bulunamayacağı gerekçesiyle hakimlik, talebi aynı gün kabul etti.

KİMLERİN TELEFONU DİNLENDİ?

Narin’in babası Arif, annesi Yüksel, ağabeyi Enes, amca ve kuzenleri Salim, Erhan, Kurtuluş, Fuat, İbrahim Halil, Memduh, Birsen, Barış, Uğurcan, Arif, Ömer Faruk Güran, Muhammet Kaya yengesi Maşallah Güran ile köyün imamı Recep Kaya, işçiler Mehmet Selim Atasoy, Ramazan Atasoy’un telefonları dinlemeye alındı. Narin’in cansız bedeninin bulunması sonrasında dinleme işlemi 8 Eylül’de sonlandırıldı.

BTK İletişim Başkanlığınca savcılığa gönderilen görüşme dökümlerinde Narin’in öldürülmesiyle ilgili delil niteliğinde olabilecek hiçbir konuşma ve mesajlaşmanın aile bireyleri arasında geçmediği tespit edildi.

Son olarak Güran ailesinin bahçesinde yaptığı gizli toplantının görüntüleri ortaya çıkmış, görüntülerde bir şahsın aile tarafından sorguya çekildiği görülmüştü. Güran ailesinin tehdit ettiği kişinin itirafçı komşu Nevzat Bahtiyar’ın da kuzeni olan çoban Ahmet Akgün olduğu ortaya çıkmıştı.

“SİNİRLENDİLER VE BENİ DÖVDÜLER”

Akgün, yaşananlar şöyle anlatmıştı: Erhan Güran’ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim, zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, ‘Sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun’ dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve ‘sen görmüşsündür’ dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler, suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler.

Kaynak: Sözcü