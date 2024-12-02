Ev Sahibi ve Kiracılar Fena Tutuştu: Tüm Türkiye'de 100'ün Altına Düşecek
"Evler neden bu kadar küçüldü?" sorusu, son yıllarda emlak piyasasının en çok merak edilen konularından biri haline geldi. 2000'li yılların başında 136 metrekare olan ortalama konut büyüklüğü, 2023 yılında 104 metrekareye kadar geriledi. Peki, bu düşüşün ardında yatan nedenler neler? İşte detaylar...
Kaynak: TV100
Türkiye'de konut sektöründe dikkat çekici bir değişim dikkat çekti. Ev fiyatları ve kiralar kadar tartışılan bir diğer konu da evlerin büyüklükleri. Özellikle 2000'li yılların başına kıyasla dairelerin karelerinde belirgin bir azalma görülüyor. Sektör temsilcileri evlerin küçülme eğiliminin devam edeceğini öngörüyor.
KİRA ARTIYOR METREKARELER DÜŞÜYOR
TV100'de Cansu Canan ile Hayata Dair'de yer alan haberde, Türkiye'deki dairelerin metrekarelerindeki değişim ele alındı. 2000'li yılların başında 136 metrekare olan ortalama daire büyüklüğünün, 2023 yılında ise 104 metrekareye kadar düştüğü belirtildi. Bu küçülmenin temel nedenleri arasında inşaat maliyetlerindeki artış ve yaşam koşulları yer aldı.
YÜKSEK MALİYETLER DAİRELERİN KÜÇÜLMESİNE SEBEP OLDU
Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, artan maliyetlerin konutlarının küçülmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Hane halkı sayısının azalması, yükselen maliyetler gibi etkenler dairelerin küçülmesine sebep oldu. Şu anda ülke genelinde dairelerin genişliği 100 metrekarenin altında. 2000'li yılların başında 136 metrekare olan ortalama daire büyüklükleri şu anda 104 metrekarelere kadar düştü" diye konuştu.
EN BÜYÜK EVLER O İLDE
Türkiye geneli konut büyüklükleri 71 ila 171 metrekare arasında değişirken, en geniş dairelerin merkezi Ankara'da yer aldığı ortaya çıktı. Büyükşehirlerde yalnız yaşamayı tercih edenlerdeki artış ise daha küçük evlerin tercih edilmesine neden oluyor.
"100 METREKARENİN DE ALTINA DÜŞECEK"
Selvi, bu küçülme eğiliminin devam edeceğini belirterek, “Önümüzdeki 5 yıl içindeki daire büyüklüklerinin 100 metrekarenin de temelinden inmesini bekliyoruz” dedi. Dairelerin küçülme eğilimine karşın, müstakil evlerde durum tam tersidir. 2010 yılında ortalama 165 metrekare olan müstakil konut büyüklüğü, 2023 yılında 224 metrekareye kadar çıktı. Ancak 2024 yılında bu rakam 212 metrekareye geriledi.