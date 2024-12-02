Ev Sahibi ve Kiracılar Fena Tutuştu: Tüm Türkiye'de 100'ün Altına Düşecek

YÜKSEK MALİYETLER DAİRELERİN KÜÇÜLMESİNE SEBEP OLDU

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, artan maliyetlerin konutlarının küçülmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "Hane halkı sayısının azalması, yükselen maliyetler gibi etkenler dairelerin küçülmesine sebep oldu. Şu anda ülke genelinde dairelerin genişliği 100 metrekarenin altında. 2000'li yılların başında 136 metrekare olan ortalama daire büyüklükleri şu anda 104 metrekarelere kadar düştü" diye konuştu.