Yağmur yağdı, su seviyesi yükseldi: İstanbul'un barajlarında son durum

Yurt genelinde olduğu gibi İstanbul'da da kuvvetli yağışlarla beraber barajların doluluk oranları yükseldi. En yüksek su miktarı %85 ile Elmalı Barajı'nda görüldü. İşte barajlarda son durum...

Yağmur yağdı, su seviyesi yükseldi: İstanbul'un barajlarında son durum

Yurt genelinde kış mevsimi etkisini hissettiriyor.

Birçok kentte kar yağışı olurken, bazı iller de sağanak yağmura teslim oluyor.

İstanbul'da da geçtiğimiz aylardan bu yana yağmur yüzünü gösteriyor.

SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR

Sağanak yağmur, zaman zaman şiddetini de artırıyor. Su baskınları, trafik gibi olumsuzluklara yol açarken barajlara ise can suyu oluyor.

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından yağışlarla birlikte barajlarda su seviyesi yükselmeye başladı.

YÜZDE 51.65 OLDU

İSKİ’nin son verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı geçen hafta yüzde 49,34'ken etkili olan yağışların ardından doluluk oranı yüzde 51,65’e yükseldi.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 85 ile Elmalı Barajı olurken, su miktarı en düşük baraj ise yüzde 26,13 ile Pabuçdere Barajı oldu.

BARAJLARDA SON DURUM

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarında son durum şöyle;

Büyükçekmece: 42,37

Sazlıdere: 32,64

Istarancalar: 70,02

Kazandere: 46,57

Pabuçdere: 26,13

Ömerli: 69,61

Darlık: 62,37

Elmalı: 85

Terkos: 41,45

Alibey: 62,58

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